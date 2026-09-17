हमीरपुर: महिलाओं ने शराब ठेके पर किया हंगामा, सेल्समैन को ताला लगाकर किया बंद, पुलिस ने समझाकर कराया शांत

हमीरपुर जिले के गोहांड कस्बे में श्रमिक ने शराब के नशे में मंगलवार रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बृहस्पतिवार सुबह महिलाओं ने शराब की दुकान पर पहुंचकर हंगामा करते हुए सेल्समैन को ताला लगाकर कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया है। बता दें कि कस्बे के गांधीनगर मोहल्ला निवासी हरिराम अनुरागी के बेटे चंद्रप्रकाश अनुरागी (40) ने मंगलवार रात टीनशेड के नीचे साड़ी से फंदा लगा लिया था।

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बुधवार सुबह श्रमिक की आत्महत्या करने की जानकारी पर मोहल्ले की महिलाओं ने जमकर हंगामा करते हुए मोहल्ले से शराब की दुकान हटाए जाने की मांग की थी। बृहस्पतिवार सुबह फिर मोहल्ले की महिलाओं ने एकजुट होकर हाथ में लाठी-डंडे लेकर शराब की दुकान पर पहुंच गई। महिलाओं को उग्र देख सेल्समैन कमरे के अंदर घुस गया। आक्रोशित महिलाओं ने गेट पर डंडे मारकर तोड़ने का प्रयास किया।