Hamirpur News: पटरी पार कर रहा युवक ट्रेन की चपेट में आया

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कुम्हारौड़ा मोहल्ला निवासी बाबूलाल प्रजापति (23) बुधवार सुबह रोज की तरह अरतरा रोड की ओर मॉर्निंगवॉक पर निकला था। रेलवे अंडरपास में पानी और कीचड़ भरा होने के कारण वह इससे बचने के लिए रेलवे लाइन पार करने लगा। इसी दौरान वह मालगाड़ी की चपेट में आ गया और पटरी किनारे लहूलुहान होकर गिर पड़ा। विज्ञापन

ट्रेन चालक ने हादसे की सूचना स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर की सूचना पर एंबुलेंस कर्मी आकाश यादव और देवांश यादव मौके पर पहुंचे। बाबूलाल का बायां हाथ कलाई से कट गया था। एंबुलेंस कर्मियों ने उसे तत्काल कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंचे बाबूलाल के बड़े भाई निर्भय सिंह ने बताया कि उनका छोटा भाई रोज सुबह अरतरा रोड की ओर टहलने जाता था। बुधवार को हादसा कैसे हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। कुम्हारौड़ा मोहल्ला निवासी बाबूलाल प्रजापति (23) बुधवार सुबह रोज की तरह अरतरा रोड की ओर मॉर्निंगवॉक पर निकला था। रेलवे अंडरपास में पानी और कीचड़ भरा होने के कारण वह इससे बचने के लिए रेलवे लाइन पार करने लगा। इसी दौरान वह मालगाड़ी की चपेट में आ गया और पटरी किनारे लहूलुहान होकर गिर पड़ा।ट्रेन चालक ने हादसे की सूचना स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर की सूचना पर एंबुलेंस कर्मी आकाश यादव और देवांश यादव मौके पर पहुंचे। बाबूलाल का बायां हाथ कलाई से कट गया था। एंबुलेंस कर्मियों ने उसे तत्काल कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंचे बाबूलाल के बड़े भाई निर्भय सिंह ने बताया कि उनका छोटा भाई रोज सुबह अरतरा रोड की ओर टहलने जाता था। बुधवार को हादसा कैसे हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

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मौदहा (हमीरपुर)। रेलवे अंडरपास में भरे पानी और कीचड़ से बचने के लिए रेलवे पटरी पार करना एक युवक को भारी पड़ गया। बुधवार सुबह मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसका बायां हाथ कलाई से कट गया। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया।