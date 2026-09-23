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हमीरपुर: पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के मिनी ट्रक से लूट, हर्षित यादव नाम के फर्जी अफसर पर एफआईआर

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 23 Sep 2026 03:12 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 03:12 PM IST







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फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के किचन के सामान से भरे मिनी ट्रक को बेतवा पुल के पास रोककर 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही, चालक से 11 हजार रुपये लूटकर जान से मारने की धमकी दी गई है। ... और पढ़ें

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