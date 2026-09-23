हमीरपुर: पूर्व सांसद का ट्रक रोककर मांगे 50 हजार, चालक से 11 हजार लूटे, फर्जी जीएसटी अफसर बनकर की वारदात

हमीरपुर जिले में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के लखनऊ से चरखारी जा रहे किचन सामान से भरे मिनी ट्रक को बेतवा पुल के पास जीएसटी अधिकारी बनकर रोकने और चालक से 50 हजार रुपये मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रुपये देने से मना करने पर चालक को जान से मारने की धमकी दी गई और उसकी जेब से 11 हजार रुपये निकालकर आरोपी भाग गए। जीएसटी विभाग ने भी पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की है।

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विभाग के अधिकारियों के मुताबिक घटना के समय मौके पर जीएसटी की कोई सचल दल की टीम जांच नहीं कर रही थी। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि लखनऊ से उनके किचन का सामान मिनी ट्रक से चरखारी आ रहा था। सामान के साथ बिल और जीएसटी से संबंधित दस्तावेज भी थे। बेतवा पुल के पास कुछ लोगों ने ट्रक रोक लिया। इनमें से एक ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताते हुए चालक से 50 हजार रुपये मांगे।