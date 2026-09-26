VIDEO: गोंडा: बिजली के तार में फंसी बाइक पर गिरा पेड़, दो युवकों की मौके पर ही मौत

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गोंडा जिले के धानेपुर थाना के शुक्लागंज-रेहरा मार्ग पर राजापुर मुरावन गांव के पास शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क पर टूटकर गिरे बिजली के तार में बाइक फंसने के दौरान अचानक विशालकाय पेड़ बाइक सवार दो युवकों पर टूटकर गिर गया। पेड़ के नीचे दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के सकरड़िया बड़हरा भिटौरा गांव निवासी इमरान (35) पुत्र अजीज और खालिद (33) पुत्र हाशिम के रूप में हुई है। दोनों बाइक से शुक्लागंज की ओर से अपने गांव लौट रहे थे। राजापुर मुरावन के पास सड़क पर टूटकर गिरे बिजली के तार में उनकी बाइक फंस गई। इसी दौरान अचानक पेड़ टूटकर दोनों के ऊपर जा गिरा। हादसे की सूचना पर थानाध्यक्ष विपुल पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पेड़ कटवाकर हटवाया और दोनों युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। सीओ अभिषेक ने बताया कि हादसे में दोनों युवकों की मौत हुई है। धानेपुर पुलिस मौके पर है।

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