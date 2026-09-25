बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का लें संकल्प : राहुल राज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोंडा गल्ला मंडी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जिला कार्यालय में आगामी विधान परिषद चुनाव, सेवा संकल्प अभियान और पार्टी के अन्य कार्यक्रमों को लेकर अलग-अलग बैठकें हुईं। जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, विधायक बावन सिंह, विनय कुमार द्विवेदी, रमापति शास्त्री, अजय सिंह, सूर्य नारायण तिवारी, मनोज पांडेय, डॉ. ओपी मिश्र, केके श्रीवास्तव, रंजीत बाबा कश्यप, राकेश तिवारी आदि मौजूद रहे।इससे पहले करनैलगंज के छतौनी चौराहा, बस स्टॉप और बरगदी मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाईं। विधायक अजय सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीलाल मोदनवाल व मंडल अध्यक्ष आशीष गिरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दीं। कटरा बाजार संवाद के अनुसार, पीपल चौराहा पर भाजपा विधायक बावन सिंह और अर्जुन प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाईं। राहुल राज रस्तोगी ने सम्मय माता मंदिर में दर्शन किए। इस अवसर पर हरीश शुक्ल, गोपाल रस्तोगी, सदानंद, पप्पू तिवारी, शिवम आदि मौजूद रहे।इटियाथोक संवाद के अनुसार, राहुल राज रस्तोगी का पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, आशीष त्रिपाठी, संतोष चौरसिया, पवन सिंह, राजेश ओझा आदि मौजूद रहे।