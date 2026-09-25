फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Power supply system thrown off track

Gonda News: बेपटरी हुई बिजली आपूर्ति की व्यवस्था

Fri, 25 Sep 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 25 Sep 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Power supply system thrown off track
बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद
गोंडा। दो दिन से बारिश और तेज हवा चलने से जिले की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। हाईटेंशन लाइनों पर पेड़ और डालियां गिरने से तार टूट गए। कई जगह खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। ऐसे में जिले के सभी 42 विद्युत उपकेंद्र प्रभावित रहे। इनमें 22 पूरी तरह और 20 आंशिक रूप से प्रभावित रहे। इससे करीब पांच लाख उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है।
विज्ञापन

अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि जिले में 100 से अधिक खंभे और 15 ट्रांसफार्मर गिरने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। पहले पेड़ हटाए गए, इसके बाद लाइनों की मरम्मत शुरू कराई गई। बारिश के कारण पेट्रोलिंग में भी दिक्कत आ रही है। शुक्रवार को झंझरी समेत कई उपकेंद्रों पर फाॅल्ट से आपूर्ति बाधित रही। बेलसर, वजीरगंज, दुर्जनपुर घाट, खरगूपुर, आर्यनगर, सुभागपुर, कटरा बाजार, तरबगंज और मसकनवा उपकेंद्र भी प्रभावित रहे।
विज्ञापन

कटरा बाजार संवाद के अनुसार आईपीडीएस कस्बा फीडर रात करीब 12 बजे ठप हो गया। अधिशासी अभियंता रणवीर सिंह ने बताया कि हाईटेंशन लाइन पर पेड़ गिरने से आपूर्ति प्रभावित हुई है। टीमें फाॅल्ट दूर करने में जुटी हैं। इटियाथोक संवाद के अनुसार खरगूपुर मार्ग पर यूकेलिप्टस का पेड़ हाईटेंशन लाइन पर गिरने से खंभे और तार टूट गए। अयाह, वेदपुर माफी और विनौहनी गांव में भी एलटी लाइन प्रभावित हुई है। तरबगंज संवाद के अनुसार ढोढ़ेपुर उपकेंद्र के डुमरियाडीह फीडर में फाॅल्ट से गिरधरपुर, सिंगहाभोज, सिंगहाचंदा, विशुनपुर और पिपरी रोहुआ समेत कई गांव प्रभावित रहे। एसडीओ मुकेश कुमार ने बताया कि फाॅल्ट तलाशकर आपूर्ति बहाल कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बारिश में बिजली सुरक्षा से बचाव का अलर्ट
गोंडा। बारिश के बीच देवीपाटन क्षेत्र में बिजली विभाग ने सुरक्षा और आपूर्ति को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों, ट्रांसफार्मर, विद्युत उपकेंद्र, स्टे वायर और खुले तारों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फाॅल्ट दूर करने के लिए टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। सूचना मिलते ही फाॅल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। (संवाद)

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

बारिश व तेज हवा से बिजली की लाइन व खंभों पर गिरे पेड़ और खामियों को ठीक करते कर्मचारी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed