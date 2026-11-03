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गोंडा: प्रमाण पत्र जारी न होने पर दुसाध समाज का अनिश्चितकालीन धरना
गोंडा: दुसाध जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय होने के बावजूद आदेश जारी नहीं होने से नाराज समाज के लोग दो नवंबर से जिला पंचायत परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी राशन और जनरेटर लेकर धरना दे रहे हैं।
पार्टी जिलाध्यक्ष भगवानदीन पासवान के मुताबिक, 16 सितंबर को समिति की बैठक में प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय हुआ था, लेकिन डेढ़ माह बाद भी कार्यवृत्त और आदेश जारी नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से तत्काल आदेश जारी कर प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है।
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