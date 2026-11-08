गोंडा: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से मां-बेटी की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

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गोंडा जिले के दुबहा-कटरा मार्ग पर चौहानपुरवा गांव के पास रविवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा महिला का देवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दुबहा बाजार निवासी शाहिद ने बताया कि उनकी पत्नी सफिया (30) अपनी आठ माह की बेटी करिश्मा को दवा दिलाने के लिए देवर साबिर के साथ बाइक से करनैलगंज जा रही थीं। चौहानपुरवा गांव के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. इंदू राणा ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही सफिया और करिश्मा की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल साबिर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया गया। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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