Gonda News: हाईस्कूल-इंटर के परीक्षार्थियों को शैक्षिक विवरण में त्रुटि सुधारने का मौका

विज्ञापन

विद्यार्थी नाम, माता-पिता के नाम की वर्तनी, विषय, जाति, जेंडर और फोटो में गलती ठीक करा सकेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने बताया कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर लॉगइन कर संशोधन कर सकेंगे। कक्षा 11 में पंजीकरण के दौरान दर्ज हाईस्कूल के अनुक्रमांक में गलती होने पर भी सुधार का अवसर मिलेगा। जन्मतिथि में बदलाव, माता-पिता के पूरे नाम में संशोधन और विद्यार्थियों के विवरण को नियमानुसार निरस्त या बहाल कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। प्रधानाचार्यों को सभी जरूरी अभिलेखों के साथ 14 नवंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा।प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर लॉगइन करके ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थी के नाम, माता-पिता के नाम की वर्तनी, विषय वर्ग, जेंडर, जाति, माध्यम और फोटो में सुधार होगा। ऑनलाइन संशोधन के लिए पोर्टल 12 नवंबर की मध्यरात्रि तक सक्रिय रहेगा। जन्मतिथि या माता-पिता के पूरे नाम में बदलाव के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन 14 नवंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा।