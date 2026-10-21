VIDEO: बीएसएफ जवान के निधन से परिवार में मातम

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गंगौली (गाजीपुर)। बेटी की शादी की तैयारियों के बीच परिवार को ऐसा दुख मिला, जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया। कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के खजूरगांव निवासी बीएसएफ जवान प्रेम कुमार सिंह (53) का 19 अक्तूबर को गुवाहाटी में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनकी बेटी प्रीति की शादी 25 नवंबर को होनी थी। प्रेम कुमार भी शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। प्रेम कुमार सिंह के बेटे प्रिंस सिंह ने बताया कि उनके पिता वर्ष 2000 में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती गुवाहाटी में थी। करीब एक सप्ताह पहले पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान 19 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उनका निधन हो गया। बुधवार सुबह करीब छह बजे बीएसएफ के जवान उनका पार्थिव शरीर लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से पार्थिव शरीर पैतृक गांव खजूरगांव लाया गया। घर पर पार्थिव शरीर पहुंचते ही पत्नी बबीता सिंह सहित परिवार के लोग रोने-बिलखने लगे। पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। प्रिंस सिंह ने बताया कि उनके पिता जून में छुट्टी पर घर आए थे और जुलाई में ड्यूटी पर लौट गए थे। परिवार में दो बेटे प्रिंस और पीयूष सिंह तथा एक बेटी प्रीति सिंह हैं। प्रीति की शादी 25 नवंबर को तय है। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था और पिता के घर आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उनके निधन की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। परिजनों के अनुसार, प्रेम कुमार सिंह का अंतिम संस्कार स्थानीय श्मशान घाट पर किया जाएगा।

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