Ghazipur News: रामलीला देखकर लौटे मजदूर की कुएं में गिरने से मौत

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सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए गाजीपुर जिला मुख्यालय भेज दिया। परिजनों के अनुसार, संतोष चार भाइयों में सबसे बड़ा था और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके पिता विक्रमा और अन्य भाई भी मजदूरी करते हैं। करीब दस वर्ष पहले संतोष की शादी अदसड़ गांव निवासी रेखा से हुई थी। उसके दो बेटे अंकुश (9) और अर्जुन (6) हैं। प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि युवक की मौत कुएं में गिरने से हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है।

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जमानिया। पत्नी के साथ रामलीला देखकर घर लौटे मजदूर की मंगलवार देर रात कुएं में गिरने से मौत हो गई। हादसा कोतवाली क्षेत्र के राजपुर गांव में हुआ। घर से करीब 20 मीटर दूर स्थित कुएं में गिरने से 36 वर्षीय संतोष कुमार राम की मौत हो गई। पत्नी रेखा का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं नौ और छह साल के दो मासूम बेटों के सिर से पिता का साया उठ गया। मृतक के चाचा राजेश कुमार ने बताया कि संतोष मंगलवार देर रात पत्नी के साथ रामलीला देखकर घर लौटा था। कुछ देर बाद वह शौच के लिए निकला। इसी दौरान घर के पास स्थित कुएं के करीब उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे कुएं में गिर गया। आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।