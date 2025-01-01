Ghazipur News: मायके जा रही वृद्धा की बाइक से गिरकर और कार की टक्कर से दुकानदार की मौत

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मुहम्मदाबाद कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तिवारीपुर गांव निवासी खुशी गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि रात करीब नौ बजे पिता अजय गुप्ता मां चंदा देवी के साथ दशहरा मेला से ठेला लेकर वापस घर आ रहे थे। नोनियापुरा के पास तेज रफ्तार कार गलत साइड से आकर ठेला में टक्कर मार दी। हादसे में पिता अजय गुप्ता और मां चंदा देवी घायल हो गईं। इसके बाद चालक कार को रोकने के बजाए आगे चल रहे तीन और लोगों को टक्कर मारते हुए आगे पुलिया में जाकर कार टकरा गया। हादसे के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया। कार चालक ने पूछताछ में अपना नाम भांवरकोल थाना के वीरपुर निवासी आशीष कुमार राय बताया। इधर, कार के टक्कर से पिता अजय गुप्ता, मां चंदा देवी, बिहार प्रांत के दरभंगा निवासी अमरजीत, अमोली राम और भांवरकोल थाना के मनिया मिर्जाबाद निवासी महताब अंसारी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी लाया। जहां डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान पिता अजय गुप्ता की मौत हो गई। जबकि मां चंदा देवी सहित चार घायलों का उपचार चल रहा है। खुशी गुप्ता ने पुलिस को बताया कि कार चालक आशीष राय नशे की हालत में था। यहीं नहीं कार के टक्कर से ठेला भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक की बेटी की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।