Ghazipur News: दुर्गा पूजा की भीड़ में भड़का सांड़, बुआ-भतीजा घायल

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औड़िहार। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में सोमवार की रात में पकड़ी के पेड़ के पास दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक सांड़ के अचानक भड़क जाने से अफरा-तफरी मच गई। कोतवाली अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि हादसे में डहन बुआ सोनम और छह वर्षीय भतीजा अविनाश घायल हो गए। दुर्गा पूजा के अवसर पर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई थी। इसी दौरान बच्चों के भोपा तेज तेज बजा देने से सांड़ अचानक उग्र हो गया। वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। घटना में बुआ और भतीजा घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की। सैदपुर कोतवाल अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है।