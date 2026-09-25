{"_id":"6ab69ee828784d139f055453","slug":"video-trailer-plunges-into-roadside-drain-along-nh-124c-in-ghazipur-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजीपुर में एनएच-124सी के किनारे नाले में घुसा ट्रेलर, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवतीपुर गांव की चट्टी पर शुक्रवार को एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर ताड़ीघाट-बारा राष्ट्रीय राजमार्ग-124सी के किनारे नाले में घुस गया। हालांकि, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को बाहर निकलवा कर यातायात को सुचारू करवाया। थाना प्रभारी धर्मदास सिद्धार्थ ने बताया कि ट्रेलर लेकर ताड़ीघाट-बारा राष्ट्रीय राजमार्ग-124सी से भदौरा की तरफ जा रहा था। रेवतीपुर चट्टी पर पहुंचते ही ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में घुस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को नाले से बाहर निकलवा कर यातायात सुचारू करवा दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर अभीतक किसी की भी तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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