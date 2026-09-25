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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Power out in half city for seven hours population of 50000 affected

सात घंटे गुल रही आधे शहर की बिजली, 50 हजार की आबादी प्रभावित; VIDEO

Fri, 25 Sep 2026 09:48 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:48 PM IST
Power out in half city for seven hours population of 50000 affected
आधे शहर की बिजली सात घंटे गुल रही। इससे 50 हजार की आबादी प्रभावित हुई। बिजली निगम की दलील है कि तेज हवाओं के कारण पेड़, टहनियों के गिरने के कारण जगह-जगह फाल्ट हुए। इसके बाद भी कर्मी लगातार फाल्ट दूर करते रहे। वहीं लंबे समय तक बिजली कटौती होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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