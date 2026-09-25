सात घंटे गुल रही आधे शहर की बिजली, 50 हजार की आबादी प्रभावित; VIDEO

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आधे शहर की बिजली सात घंटे गुल रही। इससे 50 हजार की आबादी प्रभावित हुई। बिजली निगम की दलील है कि तेज हवाओं के कारण पेड़, टहनियों के गिरने के कारण जगह-जगह फाल्ट हुए। इसके बाद भी कर्मी लगातार फाल्ट दूर करते रहे। वहीं लंबे समय तक बिजली कटौती होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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