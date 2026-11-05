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2027 में फिर बनेगी योगी सरकार, इसे कोई नहीं रोक सकता: ओमप्रकाश राजभर

किशन चौबे

Updated Thu, 05 Nov 2026 10:08 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 10:08 PM IST







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गाजीपुर के शक्कापुर में बिंद समाज की ओर से आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के हक के लिए लड़ती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 2027 में फिर योगी सरकार बनेगी। ... और पढ़ें

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