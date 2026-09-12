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स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, VIDEO

Sun, 13 Sep 2026 12:05 AM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:05 AM IST
The importance of a healthy lifestyle presented in a simple and engaging way
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी के निर्देशन में छात्राओं में पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से संतुलित आहार, कुपोषण की रोकथाम, एनीमिया से बचाव, स्वच्छता तथा स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया।
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