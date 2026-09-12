स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, VIDEO

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राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी के निर्देशन में छात्राओं में पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से संतुलित आहार, कुपोषण की रोकथाम, एनीमिया से बचाव, स्वच्छता तथा स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया।

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