नाटक के जरिए दिखाई जाएगी मोदी की 25 साल की राजनीतिक यात्रा, VIDEO

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत गाजीपुर में विशेष नाट्य प्रस्तुति की जाएगी। नमो सेवा अनकही कहानियां कार्यक्रम के तहत होने वाले नाट्य मंचन में गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन की यात्रा को संवाद, अभिनय और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

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