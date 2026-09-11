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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Kinaram's birth anniversary celebrated by cutting a 21 kg khoya cake

21 किलो खोवा का केक काटकर मनाया गया कीनाराम का जन्मोत्सव, VIDEO

Fri, 11 Sep 2026 11:51 PM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:51 PM IST
Kinaram's birth anniversary celebrated by cutting a 21 kg khoya cake
सैदपुर विकासखंड क्षेत्र के नायकडीह स्थित बाबा कीनाराम की तपस्थली पर चल रहे तीन दिवसीय जन्मोत्सव समारोह के दूसरे दिन शुक्रवार को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। सुबह से ही तपस्थली पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। श्रद्धालुओं ने बाबा कीनाराम का दर्शन-पूजन कर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। बाबा के जयकारों से पूरा परिसर गूंजता रहा।
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