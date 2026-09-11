21 किलो खोवा का केक काटकर मनाया गया कीनाराम का जन्मोत्सव, VIDEO

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सैदपुर विकासखंड क्षेत्र के नायकडीह स्थित बाबा कीनाराम की तपस्थली पर चल रहे तीन दिवसीय जन्मोत्सव समारोह के दूसरे दिन शुक्रवार को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। सुबह से ही तपस्थली पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। श्रद्धालुओं ने बाबा कीनाराम का दर्शन-पूजन कर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। बाबा के जयकारों से पूरा परिसर गूंजता रहा।

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