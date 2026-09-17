सिर से छत जाने की आशंका, सौंपा पत्रक; VIDEO

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कासिमाबाद क्षेत्र के गंगौली गांव में प्रस्तावित स्टेडियम की नापी के दौरान ग्रामीणों के आवासीय भवन चिह्नित होने से वह चिंतित हो गए। उन्होंने कासिमाबाद उपजिलाधिकारी संजय कुमार कुशवाहा को पत्रक सौंपा। उधर, ग्रामीणों की समस्या की जानकारी होने पर पूर्व मंत्री सैय्यदा शादाब फातिमा गांव पहुंचीं और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी से वार्ता कर ग्रामीणों को स्थिति से अवगत कराया और भरोसा दिलाया कि उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

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