फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Company held liable for rejecting buffalo insurance claim due to a single-digit error in the tag.

Ghazipur News: टैग में एक अंक की गलती पर भैंस का बीमा क्लेम खारिज करने पर कंपनी दोषी

Fri, 18 Sep 2026 01:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Company held liable for rejecting buffalo insurance claim due to a single-digit error in the tag.
गाजीपुर। पशु के टैग नंबर में एक अंक की लिपिकीय गलती के आधार पर बीमा क्लेम खारिज करना यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए मृत भैंस का 40 हजार रुपये का बीमा धन देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

आयोग ने परिवाद दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत साधारण ब्याज समेत यह राशि दो माह के भीतर भुगतान करने को कहा है। इसके अलावा मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए पांच हजार और वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
विज्ञापन

आयोग के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सामान्य सदस्य रणविजय मिश्र और महिला सदस्य दीपा रानी की बेंच ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और तर्कों की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी की कार्रवाई को गलत माना।
विज्ञापन
विज्ञापन

आयोग ने कहा कि पॉलिसी शेड्यूल में टैग नंबर के साथ आया अतिरिक्त अंक क्लैरिकल या रिकॉर्डिंग विसंगति हो सकता है। केवल इस आधार पर वास्तविक पीड़ित का वैध बीमा क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed