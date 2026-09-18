Ghazipur News: कीवी, पपीता, अनार और ड्रैगन फ्रूट के दाम 10 से 30 रुपये तक बढ़े

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फल कारोबारियों के अनुसार मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने से फलों के दाम बढ़े हैं। फल कारोबारी प्रदीप ने बताया कि बीमारियों के कारण इन दिनों नारियल पानी, कीवी, पपीता और अनार की मांग काफी बढ़ गई है। मंडी से सीमित आपूर्ति होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। विज्ञापन

15 दिन में ऐसे बढ़े फलों के दाम



पहले अब

नारियल पानी 70 90

पपीता 60 70

अनार 120 150

कीवी 25 33 (एक पीस)

ड्रैगन फ्रूट 80 100 (पीस) फल कारोबारियों के अनुसार मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने से फलों के दाम बढ़े हैं। फल कारोबारी प्रदीप ने बताया कि बीमारियों के कारण इन दिनों नारियल पानी, कीवी, पपीता और अनार की मांग काफी बढ़ गई है। मंडी से सीमित आपूर्ति होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।15 दिन में ऐसे बढ़े फलों के दामपहले अबनारियल पानी 70 90पपीता 60 70अनार 120 150कीवी 25 33 (एक पीस)ड्रैगन फ्रूट 80 100 (पीस)

खानपुर। वायरल बुखार और डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच फलों की मांग अचानक बढ़ गई है। घटते प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए चिकित्सक नारियल पानी, कीवी, ड्रैगन फ्रूट और पपीता खाने की सलाह दे रहे हैं। इसके चलते बाजार में इन फलों की मांग बढ़ने के साथ ही कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 15 दिनों में नारियल पानी, पपीता, अनार, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के दाम में 10 से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।