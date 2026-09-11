संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल, VIDEO

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा ने शुक्रवार को कुशवाहा समाज की ओर से कासिमाबाद विकासखंड क्षेत्र के कुतुबपुर स्थित एक मैरेज हॉल में आयोजित पीडीए जनपंचायत-जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार मूल समस्याओं के समाधान के बजाए जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। देश एवं प्रदेश की डबल इंजन की दोनों सरकारें संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल है।

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