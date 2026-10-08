{"_id":"6ac7c64e78af92b45e0d686d","slug":"video-councilors-stage-indefinite-sit-in-protest-against-property-tax-collection-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"गृहकर वसूली के विरोध में सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जमानिया नगर पालिका बोर्ड के गृहकर समाप्त करने के फैसले के बावजूद वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित सभासदों ने बृहस्पतिवार को पालिका परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता और प्रशासन के रवैये को तानाशाहीपूर्ण और वादाखिलाफी बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

... और पढ़ें