वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कांग्रेसजनों ने फूंका सीईसी का पुतला, VIDEO

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मतदाता सूची में कथित अनियमितता और फॉर्म-6 में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस जनों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुनील राम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंबेडकर पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। डीएम कार्यालय के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से सौंपा।

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