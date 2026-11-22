सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

स्थानीय लोगों की मदद से यश और बाइक चालक गोलू पुत्र अशोक कुशवाहा, निवासी लहना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने यश को मृत घोषित कर दिया। गोलू की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।



इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम

यश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। इकलौते बेटे को खोने से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़े पिता योगेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।



गहमर कोतवाल नंद कुमार तिवारी ने बताया कि सड़क हादसे का मामला संज्ञान में है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।