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गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में हाईवे के पास स्थित रजादी पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन, भोजनालय और आदर्श बैरक का रविवार को एसपी विनय कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर नए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद चौकी परिसर में पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. राकेश मिश्रा, भुड़कुड़ा क्षेत्राधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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