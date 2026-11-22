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गाजीपुर के कासिमाबाद क्षेत्र स्थित एक मैरिज हॉल में रविवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी आयोजित की गई। पूर्व मंत्री शादाब फातिमा ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों के साथ मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व मंत्री शादाब फातिमा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपने संघर्ष और राजनीतिक दूरदर्शिता से देश की राजनीति में अलग पहचान बनाई। उनका जीवन गरीब, कमजोर, पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने राजनीति को हमेशा जनसेवा का माध्यम माना और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। उनके विचार, संघर्ष और सामाजिक न्याय की भावना आज भी प्रासंगिक हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज में समानता, भाईचारा और सद्भाव मजबूत करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

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