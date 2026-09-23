मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू, समय पर किस्त चुकाने पर मिलेगा ब्याज अनुदान; VIDEO

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लघु और सीमांत किसानों को कृषि, कृषि आधारित गतिविधियों और अकृषि क्षेत्र में काम के लिए अब छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ बुधवार को लखनऊ में हुआ। गाजीपुर के जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।

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