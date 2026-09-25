Ghazipur News: एक दिन में 56 गिरफ्तारियां, 48 वारंटी और आठ वांछित दबोचे

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एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि अभियान में 20 थानों की पुलिस ने कार्रवाई की। सबसे अधिक बिरनो पुलिस ने 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया। गहमर में पांच, सुहवल और रेवतीपुर में चार-चार, सैदपुर में चार तथा जमानिया में तीन वांछित और एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा रामपुर मांझा में दो, भुड़कुड़ा में एक, नंदगंज में तीन, करीमुद्दीनपुर में एक, भांवरकोल में एक, दिलदारनगर में एक, नगसर में दो, सादात में तीन, मरदह में एक, नोनहरा में तीन वारंटी पकड़े गए। दुल्लहपुर में एक, मुहम्मदाबाद में एक, बहरियाबाद में दो और कासिमाबाद में एक वांछित आरोपी गिरफ्तार हुआ। कासिमाबाद में दो वारंटियों को भी पकड़ा गया। एसपी के अनुसार गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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गाजीपुर। अपराधियों और लंबित मामलों में पुलिस की पकड़ मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार को जिलेभर में चला गए विशेष धरपकड़ अभियान में पुलिस ने एक दिन में 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 48 वारंटी और आठ वांछित अभियुक्त शामिल हैं। अभियान के तहत विभिन्न थानों की पुलिस ने न्यायालय से जारी एनबीडब्ल्यू का अनुपालन कराने के साथ ही वांछित और पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी की।