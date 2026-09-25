Ghazipur News: जिले में दो लघु सेतु बनेंगे, 15 हजार लोगों को फायदा

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वहीं, सैदपुर चिरैयाकोट में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नया लघु सेतु का निर्माण करीब 99 लाख रुपये किया जाएगा। धन स्वीकृति के बाद से इन दोनों लघु सेतु के निर्माण को लेकर संबंधित विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।जखनिया विकास खंड के तालगांव से मीरपुर संपर्क मार्स से वृंदावन, ओड़ासन, मीरपुर और बिजहरी गांव के ग्रामीण आवागमन करते हैं। ऐसे में तालगांव से मीरपुर संपर्क मार्ग पर बेसो नदी पर बना पुलिया क्षतिग्रस्त होने और बरसात में नदी में पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।यही नहीं सैदपुर चिरैयाकोर्ट 26 किमी मार्ग पर स्थित पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से इस मार्ग से जुड़े गांव के लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में नए लघु सेतु के निर्माण के लिए शासन की ओर से हालही में स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे इन लघु सेतु के निर्माण का लाभ ग्रामीणों को मिल सके।