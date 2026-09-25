Ghazipur News: 16 से 30 नवंबर तक घर बैठे 40 सवालों के जवाब दर्ज कर स्वगणना कर सकेंगे लोग

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एक दिसंबर से प्रगणक घर पहुंचने पर सत्यापन के दौरान यह आईडी बतानी होगी। सत्यापन के बाद प्रगणक पोर्टल लॉक कर देंगे। घर-घर गणना का काम एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक चलेगा। पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण राउंड में जन्म-मृत्यु की जानकारी अपडेट की जा सकेगी। इस बार प्रश्नावली में परिवार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और जनसांख्यिकीय स्थिति से जुड़े 40 सवाल होंगे। इसमें आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खातों की संख्या और कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। 10वें सवाल में जाति की जानकारी दर्ज होगी और व्यक्ति की ओर से बताई गई जाति ही दर्ज की जाएगी। मातृभाषा में हिंदी या भोजपुरी दर्ज की जा सकेगी।जनगणना के दौरान किरायेदारों, प्रवासी मजदूरों, निर्माण स्थलों पर रहने वाले श्रमिकों, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों, झुग्गी-बस्तियों के परिवारों और नवविवाहित महिलाओं के छूटने की आशंका रहती है। नाम दर्ज नहीं होने से सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में उनकी हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।जिला जनगणना अधिकारी एवं एडीएम (वित्त-राजस्व) वेद सिंह चौहान ने बताया कि फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण तीन चरणों में सात से नौ, 14 से 16 और 22 से 24 अक्तूबर तक प्रस्तावित है। 22 अक्तूबर से 14 नवंबर के बीच प्रगणकों और सुपरवाइजरों का तहसीलवार प्रशिक्षण कराया जाएगा। अनुमति मिलने के बाद एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर पहुंचकर निर्धारित सवालों के जवाब दर्ज करेंगे।