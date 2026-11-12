{"_id":"6af57899e2bf3d2ed806ff48","slug":"video-cattle-transported-from-punjab-to-bihar-recovered-three-smugglers-arrested-in-police-encounter-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब से बिहार ले जा रहे थे 18 गोवंश, पुलिस मुठभेड़ में तीन तस्कर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब से गोवंश लादकर बिहार ले जा रहे तस्करों को भांवरकोल पुलिस ने मुहम्मदाबाद-भरौली मार्ग पर रसूलपुर के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के बाएं पैर में गोली लग गई। दोनों डीसीएम में नौ-नौ गोवंश लदे थे। पुलिस ने मौके से दो डीसीएम के साथ एक तमंचा, एक खोखा और एक कारतूस बरामद किया।

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