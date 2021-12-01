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Ghazipur News: कार्य में लापरवाही पर दो उपनिरीक्षक लाइन हाजिर

Thu, 12 Nov 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:02 AM IST
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Two sub-inspectors sent to police lines for negligence in duty
मऊ। घोसी कोतवाली क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्रा ने दो उपनिरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। उन्होंने घोसी कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक शुभम त्रिपाठी एवं दिनेश यादव को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्रा ने एक नवंबर को घोसी नगर के बड़ागांव में मुहम्मद अब्बास के यहां पटाखे पकड़े और तथा घोसी नगर के मझवारा मोड़ पर जुआ खेलने के मामले सहित क्षेत्र में लगातार मिल रही विभिन्न शिकायतों को लेकर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्रा ने यह कदम उठाया है।
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दोनों उपनिरीक्षकों को लाइन हाजिर किए जाने की कार्रवाई से पुलिस महकमे में चर्चा तेज हो गई है। इस बाबत सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।
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