Ghazipur News: जन्मतिथि और नाम बदलकर चार बार बनवाया फर्जी पासपोर्ट

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प्राथमिकी के अनुसार, राजेश ने अपना पहला पासपोर्ट 25 अप्रैल 2007 को कोलकाता से जारी कराया था। यह पासपोर्ट निरस्त व रिटर्न हो गया था। इसके बाद उसने वर्ष 2009 में पुनः जारी करने की श्रेणी के तहत आवेदन किया। इस आवेदन पर उसे नया पासपोर्ट प्राप्त हुआ।इसकी वैधता 23 नवंबर 2009 से 22 नवंबर 2019 तक थी। इस पासपोर्ट में राजेश का नाम, जन्मतिथि 15 अगस्त 1978, पिता मुनेश्वर, माता फुलमती और पत्नी ऊषा देवी दर्ज थे। उसका पता 48ए, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल था।कागजों में हेरफेर कर बनवाए पासपोर्ट : जांच में यह भी खुलासा हुआ कि राजेश ने अपने पहले पासपोर्ट की जानकारी पूरी तरह छिपाते हुए वर्ष 2017 में दूसरा पासपोर्ट बनवाया। इस दूसरे पासपोर्ट में उसने अपनी जन्मतिथि बदलकर 28 मई 1969 कर ली। अपना पता ढोलना दर्ज कराया। वर्ष 2018 में उसने पुराने पासपोर्ट (2009 में जारी) की व्यक्तिगत जानकारी में परिवर्तन कराने के नाम पर आवेदन किया। उसे पुनः जारी करने की श्रेणी में एक अन्य पासपोर्ट जारी किया गया, जिसमें जन्मतिथि पुनः 15 अगस्त 1978 दर्शाई गई।