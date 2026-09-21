VIDEO: भारतीय किसान यूनियन भानु ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, नारेबाजी

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फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन(भानु) ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के साथ नारेबाजी की। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय मांगपत्र डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय को सौंपा। किसान आयोग का गठन करने के साथ किसानों के उपयोग में आने वाली बिजली, पानी की कीमतें आधी करने की मांग की। मांगों को नहीं माने जाने पर पांच अक्तूबर को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानुप्रताप सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के निर्देश पर सोमवार को भाकियू के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय नारेबाजी करते हुए पहुंचे। उन्होंने मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुए किसानोें के हित की मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। किसानों की समस्याओं के निदान के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए। साफ स्वच्छ छवि वाले किसान नेताओं को अध्यक्ष एवं सदस्य बनाया जाए। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। प्राकृतिक अनाज के अलग से केंद्र खोले जाएं। इनकी कीमतें बेहतर रखी जाएं। उन्होंने कहा कि जब नेताओं को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो फिर किसानों को आधी दरों पर बिजली दी जाए। शिक्षा एवं चिकित्सा में सुधार किया जाए। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष दीपक सोलंकी, डॉ सुंदर यादव, सीपी सिंह,अर्जुन चौधरी,हित गोपाल उपाध्याय,राजा डोरसा, शीलू सिकरवार, ओमवीर सिंह, सौरभ यादव, आशु यादव, राजकुमार सिंह, राजपाल लोधी आदि शामिल रहे।

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