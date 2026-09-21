विज्ञापन





रंजीत सामा के निर्देशन में बनी फिल्म में उपाध्याय के छात्र जीवन, आरएसएस के प्रति समर्पण और जनसेवा को दिखाया गया है। योगेंद्र उपाध्याय ने इसे हर कार्यकर्ता के संघर्ष की कहानी बताया। वहीं बेबी रानी मौर्य ने उनके जीवन को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत कहा। विज्ञापन



इस दाैरान महंत निर्मल गिरी, महंत गोपी गुरु, दीपक खरे, रूबी सहगल, आलौकिक उपाध्याय, विपिन करीरा, रमन साहनी भी रहे।

रंजीत सामा के निर्देशन में बनी फिल्म में उपाध्याय के छात्र जीवन, आरएसएस के प्रति समर्पण और जनसेवा को दिखाया गया है। योगेंद्र उपाध्याय ने इसे हर कार्यकर्ता के संघर्ष की कहानी बताया। वहीं बेबी रानी मौर्य ने उनके जीवन को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत कहा।इस दाैरान महंत निर्मल गिरी, महंत गोपी गुरु, दीपक खरे, रूबी सहगल, आलौकिक उपाध्याय, विपिन करीरा, रमन साहनी भी रहे।

आगरा के माथुर वैश्य सभागार में रविवार को प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के जीवन पर बनी 45 मिनट की बायोग्राफी फिल्म का विमोचन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और योगेंद्र उपाध्याय ने किया।