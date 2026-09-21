विज्ञापन





यह हादसा थाना क्षेत्र के एटा मार्ग पर सोमवार सुबह आठ बजे हुआ। नोएडा में रहकर मजदूरी करने वाले गांव फतेहपुर निवासी मानपाल की 18 वर्षीय पुत्री संगीता अपने छोटे भाई अमरजीत के साथ साइकिल से दलेलपुर स्थित गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल में पढ़ने जा रही थी। साइकिल को खुद संगीता चला रही थी। भाई पीछे बैठा हुआ था। दोनों हंसी-खुशी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी एटा की ओर से आ रहे दूध के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि भाई अमरजीत उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन संगीता सीधी टैंकर के पहियों के नीचे आ गई। विज्ञापन



हादसे के बाद संगीता खून से लथपथ सड़क पर पड़ी रही। भाई अमरजीत अपनी बहन को बचाने के लिए चीखता-चिल्लाता रहा, लेकिन संगीता ने तड़प-तड़पकर उसकी आंखों के सामने ही हमेशा-हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। विज्ञापन विज्ञापन



यह हादसा थाना क्षेत्र के एटा मार्ग पर सोमवार सुबह आठ बजे हुआ। नोएडा में रहकर मजदूरी करने वाले गांव फतेहपुर निवासी मानपाल की 18 वर्षीय पुत्री संगीता अपने छोटे भाई अमरजीत के साथ साइकिल से दलेलपुर स्थित गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल में पढ़ने जा रही थी। साइकिल को खुद संगीता चला रही थी। भाई पीछे बैठा हुआ था। दोनों हंसी-खुशी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी एटा की ओर से आ रहे दूध के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि भाई अमरजीत उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन संगीता सीधी टैंकर के पहियों के नीचे आ गई।हादसे के बाद संगीता खून से लथपथ सड़क पर पड़ी रही। भाई अमरजीत अपनी बहन को बचाने के लिए चीखता-चिल्लाता रहा, लेकिन संगीता ने तड़प-तड़पकर उसकी आंखों के सामने ही हमेशा-हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं।

एका में 11वीं की 18 वर्षीय छात्रा संगीता अपने भाई अमरजीत के साथ साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रही थी। दोनों हंसते और बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे से काल बनकर दूध का टैंकर आया और दोनों भाई-बहन को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अमरजीत छिटक कर दूर गिर गया, लेकिन संगीता टैंकर के टायरों के नीचे आ गई। गंभीर रूप से घायल संगीता ने मौके पर ही तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। उधर जैसे ही संगीता के खून से सनी किताबें और साइकिल घर पहुंची तो मां का कलेजा फट गया।