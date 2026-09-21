आगरा में नाला निर्माण के दौरान बड़ा हादसा: मिट्टी की ढाय गिरी, तीन मजदूर दबे, दो की मौत, तीसरे की हालत गंभीर
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 21 Sep 2026 01:47 PM IST
सार
आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में नाला निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया गया है कि नाला निर्माण के दौरान मिट्टी की ढाय अचानक गिर गई। मिट्टी चपेट में आए तीन मजदूर दब गए, जिसमें से दो की मौत हो गई। तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है।
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विस्तार
आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां नाले के निर्माण का कार्य चल रहा था। कई मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। बताया गया है कि अचानक ही मिट्टी की ढाय गिर गई। इस हादसे में तीन मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। तीनों को कड़ी मशक्कत का बाद बाहर निकाला जा सका। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दो को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा
ये हादसा सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास स्थित पेट्रोल पंप के बगल में हुआ, जहां नाला निर्माण का कार्य चल रहा था। मिट्टी की ढाय अचानक ही गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीन मजदूर मलबे में बुरी तरह दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई।
पुलिस ने बताया कि अनुज पुत्र जयपाल (30 वर्ष) निवासी मुजफ्फरनगर, विकास पुत्र राजेंद्र (22 वर्ष) और सुशील मिट्टी के नीचे दब गए। इनमें से दो की मौत हो गई।
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औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा
ये हादसा सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास स्थित पेट्रोल पंप के बगल में हुआ, जहां नाला निर्माण का कार्य चल रहा था। मिट्टी की ढाय अचानक ही गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीन मजदूर मलबे में बुरी तरह दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई।
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पुलिस ने बताया कि अनुज पुत्र जयपाल (30 वर्ष) निवासी मुजफ्फरनगर, विकास पुत्र राजेंद्र (22 वर्ष) और सुशील मिट्टी के नीचे दब गए। इनमें से दो की मौत हो गई।
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