आगरा में नाला निर्माण के दौरान बड़ा हादसा: मिट्टी की ढाय गिरी, तीन मजदूर दबे, दो की मौत, तीसरे की हालत गंभीर

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औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा

ये हादसा सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास स्थित पेट्रोल पंप के बगल में हुआ, जहां नाला निर्माण का कार्य चल रहा था। मिट्टी की ढाय अचानक ही गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीन मजदूर मलबे में बुरी तरह दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई। विज्ञापन





पुलिस ने बताया कि अनुज पुत्र जयपाल (30 वर्ष) निवासी मुजफ्फरनगर, विकास पुत्र राजेंद्र (22 वर्ष) और सुशील मिट्टी के नीचे दब गए। इनमें से दो की मौत हो गई। ये हादसा सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास स्थित पेट्रोल पंप के बगल में हुआ, जहां नाला निर्माण का कार्य चल रहा था। मिट्टी की ढाय अचानक ही गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीन मजदूर मलबे में बुरी तरह दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई।पुलिस ने बताया कि अनुज पुत्र जयपाल (30 वर्ष) निवासी मुजफ्फरनगर, विकास पुत्र राजेंद्र (22 वर्ष) और सुशील मिट्टी के नीचे दब गए। इनमें से दो की मौत हो गई।

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आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां नाले के निर्माण का कार्य चल रहा था। कई मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। बताया गया है कि अचानक ही मिट्टी की ढाय गिर गई। इस हादसे में तीन मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। तीनों को कड़ी मशक्कत का बाद बाहर निकाला जा सका। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दो को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।