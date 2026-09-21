विवाहिता की मौत: चार साल पहले हुई शादी, आधी रात को आया फोन; मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

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2021 में हुई थी शादी

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, धौलपुर (राजस्थान) के थाना दिहोली अंतर्गत ग्राम बक्सपुरा निवासी बबलू पुत्र बुद्ध सिंह ने बताया कि उनकी भतीजी खुशबू का विवाह 2 जुलाई 2021 को राकेश पुत्र कृष्णा सिंह (मर्चेंट नेवी में कार्यरत), निवासी ग्राम कोरई, थाना किरावली (आगरा) के साथ हुआ था। शादी में वधू पक्ष ने अपनी हैसियत के मुताबिक करीब 8 लाख रुपये खर्च किए थे। विज्ञापन





पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, धौलपुर (राजस्थान) के थाना दिहोली अंतर्गत ग्राम बक्सपुरा निवासी बबलू पुत्र बुद्ध सिंह ने बताया कि उनकी भतीजी खुशबू का विवाह 2 जुलाई 2021 को राकेश पुत्र कृष्णा सिंह (मर्चेंट नेवी में कार्यरत), निवासी ग्राम कोरई, थाना किरावली (आगरा) के साथ हुआ था। शादी में वधू पक्ष ने अपनी हैसियत के मुताबिक करीब 8 लाख रुपये खर्च किए थे। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के गांव कोरई में दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद ससुराल जन शव को गायब कर घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में मृतका के चाचा ने किरावली पुलिस को नामजद तहरीर देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है।

बुलेट के लिए किया गया प्रताड़ित

आरोप है कि शादी के बाद से ही खुशबू के ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। पति राकेश, ससुर कृष्णा, सास यशोदा, देवर सौरभ व भोला तथा ननद सोनिया कम दहेज का ताना देकर और दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर खुशबू को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। खुशबू ने कई बार अपने पिता वीरेंद्र और चाचा बबलू को इस उत्पीड़न के बारे में बताया था, लेकिन रिश्ता न बिगड़े, इस सोच के कारण परिजनों ने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई।





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फोन पर दी गई थी जान से मारने की धमकी

पीड़ित पक्ष का कहना है कि ससुराल वाले खुशबू को मायके वालों से खुलकर बात भी नहीं करने देते थे। चाचा बबलू सिंह ने बताया कि केवल अपने फोन से एक-दो मिनट ही बात करवाते थे। कुछ समय पूर्व खुशबू ने परिजनों को फोन पर रोते हुए बताया था कि जब तक बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, तब तक ससुराल जन उसे परेशान करते रहेंगे। मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।





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देर रात अज्ञात नंबर से आई कॉल, मौके से शव गायब

21 सितंबर 2026 की रात में मृतका की चाची के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसमें सूचना दी गई कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिजन तत्काल धौलपुर से किरावली के गांव कोरई पहुंचे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो घर पर न खुशबू थी और न ही उसका शव। ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था और वे मकान छोड़कर फरार हो चुके थे।

