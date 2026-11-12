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फतेहपुर: बाइक सवार को बचाने में खंती में पलटा ट्रैक्टर, मलबे में दबने से मालिक की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 12:21 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 12:21 PM IST







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फतेहपुर के बहुआ कस्बे में बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुआ ट्रैक्टर सड़क किनारे खंती में पलट गया। इस भीषण हादसे में ट्रैक्टर मालिक की दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक और एक अन्य किसान बाल-बाल बच गए। ... और पढ़ें

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