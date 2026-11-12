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फतेहपुर: बंदरों के झुंड ने आचार्य को दौड़ाया, तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, लखनऊ ले जाते समय तोड़ा दम, परिजन बेहाल

Thu, 12 Nov 2026 12:05 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 12 Nov 2026 12:05 PM IST
सार

Fatehpur News: बिंदकी कस्बे में बंदरों के झुंड से बचने के प्रयास में मकान की तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर 70 वर्षीय आचार्य की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है।

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Fatehpur troop of monkeys chased teacher causing him to fall from third floor leaving his family devastated
बंदर - फोटो : amar ujala

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फतेहपुर जिले में बंदरों के झुंड से बचने के प्रयास में तीसरी मंजिल से गिरकर 70 वर्षीय आचार्य की मौत हो गई। हादसे से परिवार में मातम छा गया। बिंदकी कस्बे के मोहल्ला पैगंबरपुर निवासी पंडित रमाकांत तिवारी बुधवार को मकान की छत पर पानी की टंकी देखने गए थे।

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इसी दौरान बंदरों के झुंड ने उन्हें दौड़ा लिया। बचने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी बिंदकी ले गए, जहां से डॉक्टरों ने पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया। हालांकि, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक छा गया।

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