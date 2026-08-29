VIDEO: मैनपुरी जाने वालों को एक घंटे करना पड़ा इंतजार

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एटा में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के चलते शनिवार को रोडवेज स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रही। धार्मिक मान्यताओं के कारण कुछ लोगों ने यात्रा से परहेज किया। अधिकांश मार्गों पर बसों का संचालन सामान्य रहा। हालांकि मैनपुरी जाने वाले यात्रियों को करीब एक घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि रूट पर बस नहीं मिलने से परेशानी हुई। वहीं निशुल्क बस यात्रा कर रहीं महिला यात्रियों ने सुविधा को बेहतर बताते हुए इसे आर्थिक राहत देने वाला बताया। राधा देवी और मीना देवी ने कहा कि किराया नहीं लगने से त्योहार पर काफी बचत हुई।

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