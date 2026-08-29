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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   A 'Nishan Yatra' (procession carrying the sacred flag) of Goga Jaharveer Baba was taken out.

Etah News: गोगा जाहरवीर बाबा की निशान यात्रा निकाली

Sat, 29 Aug 2026 10:46 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:46 PM IST
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A 'Nishan Yatra' (procession carrying the sacred flag) of Goga Jaharveer Baba was taken out.
कस्बा अलीगंज में निकलती गोगा जाहरवीर बाबा की भव्य निशान यात्रा। संवाद
अलीगंज। गोगा जाहरवीर बाबा की निशान यात्रा में शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। करीब 20 फीट ऊंचे निशान के साथ निकली यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए फतेहगढ़ के लिए रवाना हुई।
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यात्रा का शुभारंभ मोहल्ला गुलाम हुसैन से हुआ। श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए मातादीन चौराहा, किला रोड, बंगला, मनिहार मोहल्ला और राधाकिशन मोहल्ला होते हुए पड़ाव स्थल पहुंचे। इसके बाद श्रद्धालु बाबा का निशान लेकर फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ के लिए रवाना हुए। आयोजक संतोष भगत ने बताया कि मोहल्ला गुलाम हुसैन में गोगा जाहरवीर बाबा की मूर्ति स्थापना की भी तैयारी है। आयोजन में रामपाल, पवन, राजेश, राम प्रवेश, राजा, कमल, अतुल, पायल, प्रियंका, काजल, रामनदिनी, रामधनी, चांदनी ने भी सहयोग किया।
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