VIDEO: एटा में पिकअप और पीआरवी की भीषण भिड़ंत, तीन पुलिसकर्मी घायल

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एटा के सकीट थाना क्षेत्र में तैनात पीआरवी 5588 को तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पीआरवी पर तैनात चालक सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने थाने पर दी। सूचना मिलते ही सकीट पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सीएचसी सकीट पर भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों द्वारा द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पीआरवी गश्त पर थी, तभी सामने से आ रही पिकअप ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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