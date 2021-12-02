Etah News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

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राशन वितरण

सुबह दस बजे से अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

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संचारी अभियानः

दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम जिले की ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा।

जागरूकता अभियान