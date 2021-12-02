Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 10 Nov 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
जागरूकता अभियान
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
---
राशन वितरण
सुबह दस बजे से अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
--
संचारी अभियानः
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम जिले की ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा।
विज्ञापन
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
राशन वितरण
सुबह दस बजे से अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
संचारी अभियानः
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम जिले की ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा।