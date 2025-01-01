बास्केटबॉल : टीम ए ने बी को 21-19 से हराया

विज्ञापन

मैच की शुरुआत से ही टीम ए ने आक्रामक रुख अपनाया। खिलाड़ियों ने तालमेल के साथ खेलते हुए विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखा।पहले हाफ के समापन तक टीम ए ने 15-10 से बढ़त हासिल कर ली थी। टीम बी ने भी वापसी के लिए कई प्रयास किए लेकिन टीम ए के खिलाड़ियों ने अपनी बढ़त बरकरार रखी।दूसरे हाफ में टीम बी ने बेहतर खेल दिखाते हुए मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच अंक हासिल करने की होड़ लगी रही।हालांकि टीम ए ने संयम और बेहतर रणनीति के दम पर मुकाबले में 21-19 से जीत हासिल की। टीम ए की ओर से कप्तान शुब्रत ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं टीम बी के कप्तान देवांश अपनी टीम की ओर से सर्वाधिक 12 अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी रहे। रेफरी की भूमिका मुकेश ने निभाई।