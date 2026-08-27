VIDEO: मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हार्ट अटैक पीड़ित महिला की बचाई जान

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एटा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बृहस्पतिवार को हार्ट अटैक से पीड़ित महिला की जान समय पर उपचार मिलने से बच गई। जलालपुर निवासी ब्रजरानी को बुधवार से सीने में तेज दर्द की शिकायत थी। हालत बिगड़ने पर उनका बेटा विनय वर्मा उन्हें बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 12 बजे तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचा। यहां मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने महिला की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उपचार शुरू किया। उन्होंने महिला को ट्रेनेक्टिवप्लेज इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। चिकित्सकों के समय पर लिए गए निर्णय और तत्काल उपचार से महिला की जान बच सकी। परिजन ने राहत की सांस ली। सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि हार्ट अटैक के मामलों में समय पर अस्पताल पहुंचना और उपचार शुरू होना बेहद महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी में मरीज को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया।

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