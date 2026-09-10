Etah News: हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:47 PM IST
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एटा। गांव गहेतू के पास मंगलवार शाम गोवंश से बाइक टकराने के हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो अन्य लोग भी घायल हुए थे। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज से आगरा रेफर किया गया था जहां उपचार के दौरान उसने बुधवार की रात दम तोड़ दिया।
सकरौली थाना क्षेत्र के नगला झड़ू निवासी अंकुश ने बताया कि वह अपनी मां सरोज देवी और करथनी गांव की आशा देवी (55) के साथ बाइक से लौट रहे थे। तीनों भुर्रका गांव में एक रिश्तेदारी में हुई शोकसभा में शामिल होने के बाद वापस घर आ रहे थे। निधौली कलां थाना क्षेत्र में गहेतू गांव के पास अचानक सड़क पर गोवंश आ जाने से बाइक उससे टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निधौली कलां पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर आशा देवी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए आगरा भेज दिया। आगरा में उपचार के दौरान बुधवार की रात उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।
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सकरौली थाना क्षेत्र के नगला झड़ू निवासी अंकुश ने बताया कि वह अपनी मां सरोज देवी और करथनी गांव की आशा देवी (55) के साथ बाइक से लौट रहे थे। तीनों भुर्रका गांव में एक रिश्तेदारी में हुई शोकसभा में शामिल होने के बाद वापस घर आ रहे थे। निधौली कलां थाना क्षेत्र में गहेतू गांव के पास अचानक सड़क पर गोवंश आ जाने से बाइक उससे टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
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जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निधौली कलां पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर आशा देवी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए आगरा भेज दिया। आगरा में उपचार के दौरान बुधवार की रात उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।
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